E’ morto Giampiero Galeazzi, la voce dei trionfi e delle sconfitte dello sport italiano

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E’ morto a 75 anni Giampiero Galeazzi tra i telecronisti e i conduttori più amati dagli sportivi italiani. A darne la notizia i colleghi su Twitter, dal direttore del Tg5 Clemente Mimun a Massimo Caputi. La sua voce vibrante e inconfondibile ha raccontato molte delle imprese più importanti degli atleti azzurri: dal suo amato canottaggio, che ha anche praticato ad alti livelli in gioventù, al calcio. Gli ori olimpici dei fratelli Abbagnale e quelli di Antonio Rossi nella canoa sono legati indissolubilmente alle sue incalzanti telecronache.

La sua fama negli anni ottanta e novanta però trascese lo sport tanto che nel 1996 Pippo Baudo lo volle al suo fianco nel Festival di Sanremo.

Conosciuto anche con il soprannome di ‘Bisteccone’, Galeazzi nasce a Roma il 18 maggio del 1946. Laureato in Economia, diventa professionista nel canottaggio: nel 1967 vince il campionato italiano nel singolo, un anno dopo si ripete nel doppio con Giuliano Spingardi. Non ancora abbandonata la carriera sportiva, viene assunto dalla Rai come giornalista sportivo per la radio e nel 1972 viene inviato alle Olimpiadi a Monaco di Baviera.

Passa poi alla televisione e partecipa a trasmissioni sportive di successo come la Domenica Sportiva. Negli anni ottanta è inviato della Domenica Sportiva negli incontri clou del campionato di calcio di serie A, diventando celebre per le sue interviste a caldo direttamente a bordo campo.

A lui vengono affidate le telecronache del tennis, alternandosi con Guido Oddo fino al suo ritiro nel 1984, e soprattutto del canottaggio. In questa veste segue le principali competizioni, tra cui 6 edizioni dei Giochi Olimpici fino ad Atene nel 2004. Memorabili le sue telecronache in occasione delle medaglie d’oro nel canottaggio di Giuseppe e Carmine Abbagnale alle olimpiadi di Seoul 1988 e di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000.

Nell’estate 2009 commenta le partite della Confederations Cup con Jacopo Volpi e Zbigniew Boniek. Per la stagione 2009-2010 è commentatore calcistico nella trasmissione 90º minuto assieme a Franco Lauro e in Replay con Zibi Boniek. Nell’estate partecipa a Notti Mondiali con Paola Ferrari e Maurizio Costanzo, in diretta da Piazza di Siena a Roma. Diventa poi opinionista di 90º minuto con Franco Lauro, Jacopo Volpi e Zibi Boniek, e di 90º minuto Champions con Andrea Fusco, Marino Bartoletti, Adriano Bacconi e Ivan Zazzaroni. Nell’estate del 2012 è ospite di Notti Europee con Andrea Fusco, Simona Rolandi, Jacopo Volpi, Adriano Bacconi e Serse Cosmi. Galeazzi aveva due figli giornalisti: Susanna e Gianluca.