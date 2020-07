È morto a 93 anni il premio Oscar, musicista e compositore Ennio Morricone. Uno tra ai più affermati “maestri” delle colonne sonore se n’è andato in una clinica di Roma, dove era ricoverato in seguito a una caduta. Sue le musiche di film “eterni” quali C’era una volta in America e Nuovo Cinema Paradiso, passando per il conosciutissimo Per un pugno di dollari.