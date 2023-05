È morta Tina Turner, aveva 83 anni: addio a una delle leggende della musica

Di



rubriche

La star si è spenta in Svizzera, era malata da tempo. Nel corso della sua luminosa carriera ha consegnato al mondo delle sette note e ai suoi tantissimi fan brani di straordinario successo come Private Dancer, Proud Mary, What’s Love Got to Do With It e la conosciutissima The Best