È mancato all’affetto dei suoi cari



Chico Loi

Ne danno il triste annuncio la moglie Pinella, i figli Carlotta con Matteo, Checco con Alice e gli adorati nipoti Ceci, Tommi e Olivia.

Un particolare ringraziamento vada al Dottor Daniele Farci, alla Dottoressa Carla Spiga

e al personale medico e paramedico della Nuova Casa di Cura di Decimomannu

per le amorevoli cure prestategli.

I funerali avranno luogo

S

abato 28

G

iugno alle ore 11

nella Basilica di N.S. di Bonaria.

_________________________________________________________

Ag. Sorrentino 070/658682

Via Bacaredda 48, Via Is Mirrionis 103, Viale Regina Margherita 81