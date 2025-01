Boom per i porti della Sardegna nel 2024: oltre 6,5 milioni di passeggeri e più di 684mila crocieristi in transito, oltre a circa 41,7 milioni di tonnellate di merce. Rispetto all’anno precedente, i dati sono in crescita. Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax, con circa 5,6 milioni di passeggeri, segnano un aumento del 4,5% rispetto al 2023. In particolare, il traffico sulle rotte sotto le 20 miglia, come quelle di Santa Teresa – Bonifacio e Portovesme – Carloforte, ha visto un incremento di circa il 10%, con poco più di 970mila passeggeri.

Il mercato delle crociere ha toccato un nuovo record, con oltre 684mila passeggeri, segnando un aumento del 57,5% rispetto all’anno precedente. Anche il settore delle rinfuse liquide, principalmente petrolio greggio in entrata e raffinati in uscita, ha visto una ripresa, con un incremento dell’1% rispetto al 2023. Tuttavia, la movimentazione delle rinfuse solide ha registrato una flessione del 9%. Sul fronte delle merci, si segnala una crescita nell’importazione di cereali e mangimi, mentre cala il trasporto di prodotti chimici, minerali e carbone.

Il settore delle merci in colli, tra cui gommato e container, ha visto un aumento del 7%, con circa 900mila tonnellate in più rispetto ai 12,65 milioni del 2023. Tra i dati più significativi, il comparto dei container nel Porto Canale di Cagliari ha visto un incremento straordinario del 78%, con 97mila TEUs movimentati, contro i circa 55mila dell’anno precedente.