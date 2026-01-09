Assemini, due incidenti in due ore, via Tevere si conferma una delle strade più pericolose della città. La rabbia dei residenti: “In passato è capitato anche che ne accadessero più di 2 al giorno, finendo anche sopra la ringhiera del palazzo.

Stiamo aspettando che ci scappi il morto?”.

Una situazione che va avanti da anni, “noi residenti abbiamo paura ormai, è capitato più volte di essere stati sfiorati, di avere paura di attraversare perchè corrono come matti, la gente non rispetta lo stop per svariati motivi, la distrazione in primis e poi, credo, sicuramente uno dei motivi siano i parcheggi nel lato dello stop”. Anche oggi crash di auto, nessun ferito grave ma la paura che possa succedere qualcosa di ben più grave è tanta.

“Vorremo un dosso o che vengano spostati i parcheggi in modo tale da avere visuale delle macchine che arrivano, nonostante ci sia lo specchio non si vede nulla”.