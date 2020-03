Due guariti da Coronavirus in Sardegna in 48 ore, l’assessore Nieddu: “Casi che danno speranza”

Una donna guarita dal Coronavirus a Cagliari e, due giorni fa, un uomo “negativizzato” a Olbia. Due casi, quelli registrati nell’Isola, che fanno ovviamente piacere. L’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, da settimane in prima linea nella battaglia contro il virus, esprime soddisfazione: “Quello di oggi, a Cagliari, e già il secondo caso in appena due giorni”. Per l’esponente della Giunta Solinas, contattato da Casteddu Online, si tratta di due “guarigioni che danno speranza e che, nel caso della paziente cagliaritana, arriva alla fine di una giornata non proprio piena di notizie favorevoli”, riconosce Nieddu. E sembra abbastanza chiaro il riferimento ai settantadue casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore registrati in tuttaa Sardegna, che portano a un totale di duecentosei casi.