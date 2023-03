Due algerini arrestati per il pestaggio dei poliziotti a Cagliari, Truzzu: “In galera o via dall’Italia”

Sono stati arrestati due algerini, uno regolare e uno irregolare, per il pestaggio dei poliziotti avvenuto ieri in piazza del Carmine a Cagliari durante un controllo antidroga. A darne notizia è il capo della squadra mobile, Fabrizio Mustaro, in collegamento con il programma “Ore 14” su Rai 2. La brutale aggressione agli agenti è quindi finita alla ribalta nazionale: da tempo, nel capoluogo sardo, non si vivevano situazioni simili a quelle accadute nell’ex salotto buono della città. Molto critica la criminologa Roberta Bruzzone: “Si tratta di un’aggressione a degli agenti di polizia, si parla di anni di carcere. Bisogna ripensare la politica dell’accoglienza, chi non è regolare deve tornare a casa sua per la sicurezza dei cittadini. Non si può pensare che gli operatori di polizia debbano affrontare questo tipo di rischi, è inaccettabile che possano subire danni permanenti o perdere la vita”, sostiene. “In quel caso sarebbe stato più che legittimo usare le armi”. Nel corso del programma è emerso che il pestaggio è durato cinque minuti.

In collegamento proprio dalla piazza il sindaco Paolo Truzzu: “Qui vicino c’è il municipio e la scuola, parliamo di una piazza molto vissuto. Ci sono stati interventi anche in passato delle forze dell’ordine. Concordo con la Bruzzone. Quando si prendono questi criminali, o devono stare in galera o vanno mandati via dall’Italia. Se il giorno dopo sono a piede libero non sono sicuri gli agenti e non sono sicuri i cittadini, è inutile girarci attorno”. Intanto, commercianti e residenti di piazza del Carmine attendono ancora anche gli interventi di riqualificazione promessi, già da almeno un paio d’anni, dalla stessa amministrazione comunale.

Ha collaborato Ennio Neri