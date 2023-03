Geo Summer Camp 2023: un’estate indimenticabile di divertimento e sport al Poetto

Iscrizioni aperte per il centro estivo Geo Summer Camp, un’esperienza unica per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni

Se state cercando un’esperienza estiva indimenticabile per i vostri bambini e ragazzi, non cercate oltre: Geo Summer Camp, il centro estivo del Poetto, è la soluzione ideale! Gestito dalla rinomata Geo Fit Accademy, il centro fitness leader nel settore, il Geo Summer Camp offre un’ampia gamma di attività sportive e ricreative per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Per la stagione estiva 2023, il Geo Summer Camp ha aperto le iscrizioni al suo emozionante programma, che promette divertimento, sport e avventura. I partecipanti potranno trascorrere le mattinate sotto il sole del Poetto, in compagnia del nostro staff. Le attività proposte spaziano dai giochi in spiaggia e in acqua, come pallavolo, dodgeball, beach football e beach tennis, a giochi da tavolo per sviluppare abilità strategiche e di problem-solving.

Il centro estivo è dotato di tutte le comodità necessarie per garantire un’esperienza sicura e confortevole. Tra questi, docce e un bagnino con pattino saranno sempre a disposizione dei partecipanti. Il Chiosco di riferimento è il Corto Maltese, che offre diverse formule per soddisfare le esigenze di tutti: potrete scegliere tra opzioni con o senza pranzo e ristoro.

Geo Summer Camp e il suo teamsono pronti ad accogliervi in questo meraviglioso centro estivo. Non perdete l’occasione di regalare ai vostri figli un’estate all’insegna del divertimento, dello sport e dell’apprendimento.

Prenotate ora il Geo Summer Camp per la stagione 2023! Per maggiori informazioni e per effettuare le iscrizioni, contattateci al numero 345 873 7868

o all’email: [email protected]

Affrettatevi, i posti sono limitati e l’estate sta per arrivare!

https://www.instagram.com/ruggeroruggeri71_trainer/