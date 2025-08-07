Radio Zampetta Sarda vi propone l’ adozione del bellissimo Cesarino. Solita storia, recuperato terrorizzato a bordo strada, su un marciapiede.

Lo abbiamo chiamato Cesarino, è stato sterilizzato, testato negativo fiv/felv, è giovanissimo non raggiunge un anno di età, trattato con antiparassitario.

Ha un carattere dolcissimo, un manto mozzafiato, è di una bellezza rara!

Si trova in stallo a Quartu, potete venire a conoscerlo senza impegno contattando la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Sarà amore a prima vista!

Vi aspettiamo.