Blitz all’alba a Sant’Andrea Frius: è stato arrestato un allevatore 54enne che dovrà ora scontare oltre 4 anni di carcere. Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri della stazione di Sant’Andrea Frius, con il supporto dell’aliquota radiomobile del NORM della compagnia di Dolianova, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 54enne del posto, allevatore, emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Cagliari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, dovrà scontare una pena complessiva di 4 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione. La condanna è frutto di un cumulo di pene concorrenti per reati commessi tra il 2009 e il 2022. Tra le accuse figurano violazioni in materia di stupefacenti, maltrattamenti contro familiari conviventi, lesioni personali, minacce, indebita percezione di erogazioni pubbliche e violazioni delle disposizioni imposte dalla legge sul divorzio.

Dopo le formalità di rito presso la stazione dei carabinieri, l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Uta, dove sconterà la pena residua, come stabilito dall’autorità giudiziaria.

L’operazione segna la conclusione di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, durante la quale magistratura e forze dell’ordine hanno lavorato per ricostruire i fatti e individuare le responsabilità, a tutela della collettività e delle vittime coinvolte.