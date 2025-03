Sestu, non è ancora tempo di mettere da parte coriandoli e stelle filanti, al via la prima edizione del “Su carraxeri sestesu”: oltre trenta gruppi mascherati e tanti carri allegorici provenienti da tutto il Sud Sardegna. Gli organizzatori: “Dopo tanti anni tornerà il carnevale con i carri allegorici. Abbiamo lavorato per mesi a questo grande progetto”. Tra gli ospiti, anche Sandro Murru con il suo deejay show per far ballare sulle note dei successi dagli anni’80 in poi.

Da Nurri e San Gavino, da Arbus e Gonnosfanadiga, da Samassi e Barumini, da Sanluri e Domus de Maria, tutti insieme per una sfilata che si prospetta tra le più attrattive di tutto il territorio. Lo avevano promesso un anno fa, “il carnevale risorgerà a Sestu” e così è stato: un team affiatato quello dell’associazione Friends che aveva preso l’impegno perché anche il loro paese merita una festa colorata e in grande per celebrare il carnevale. Tanti appuntamenti nel corso dei mesi per mettere da parte i fondi necessari per l’organizzazione dell’evento, un lavoro non indifferente al fine di organizzare un week end da ricordare e che, finalmente è arrivato. E il contributo da parte dei maestri della carta pesta non è mancato: tanti i gruppi storici che giungeranno dal Medio Campidano, dopo le classiche sfilate per le vie dei centri abitato che hanno richiamato decine di migliaia di persone, domani pomeriggio saranno a Sestu per contagiare lo spirito ben consolidato della grande festa di gruppo. Tra gli ospiti, i Vertigo, Game Over Group con il tributo a Gigi Riva, The Music Express, Crazy People group di Usaramanna, i Moulinus Group invitati dall’Associazione culturale Caution Group 2.0 e Crazy People Group, “e siccome il carnevale è condivisione, amicizia e tanto divertimento, se volete unirvi a loro, fatelo senza pensarci due volte” ha comunicato il gruppo. Anche le piume degli indiani di Domus sfileranno assieme ai pirati di Sanluri e da Samassi non mancheranno i tre gruppi storici presenti a ogni sfilata, compresa quella di Marrubiu. La festa più allegra dell’anno non è ancora finita nemmeno per i Lillo Boys di Gonnosfanadiga, “noi chiudiamo in bellezza domenica 16 marzo a Sestu” ha comunicato il team. Insomma, tutto è pronto e non resta che incrociare le dita affinché il meteo non riservi qualche brutto scherzo, non gradito in questo caso, al fine di non disturbare la festa tanto attesa da ben 12 mesi.