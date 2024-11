Dramma sfiorato a Milano, 30enne accoltella il padre e ferisce la sorella: arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Poteva avere conseguenze irreparabili l’aggressione da parte di un ragazzo di 30 anni che nella notte, in zona Garibaldi, ha accoltellato alla gola il padre di 76 anni e ferito in modo non grave la sorella. Il giovane, fermato questa mattina dai Carabinieri, avrebbe seri problemi psichiatrici. Il 76enne, vivo per miracolo, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano ma non sembra in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni, i fatti sarebbero avvenuti a notte fonda, al culmine di una lite di cui non si sanno le motivazioni. Una discussione degenerata al punto da spingere il 30enne ad aggredite il padre suo pianerottolo. Proprio in quel momento è arrivata la sorella, avvertita dalla 76enne, che fortunatamente è stata solo ferita al mento. Dopo una figa durata qualche ora, il giovane è stato presto ritrovato dalla forza dell’ordine dalla parte opposta di Milano.