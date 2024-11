Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Altro che crescita, sempre meno servizi a Pirri: chiude la filiale di Banca Intesa, “andate a Selargius”. Via Corona a Pirri e via Peretti a Selargius saranno distanti non meno di due km, ma la banca avverte i correntisti: la filiale di Pirri col bancomat, punto di riferimento per tanti abitanti, dal 4 dicembre chiude. Un grave disagio per chi deve prelevare, soprattutto tra gli anziani, o effettuare operazioni bancarie. Banca Intesa appunto fa riferimento alla filiale di Selargius, che però è lontanissima e ovviamente irraggiungibile a piedi. Intano sempre a Pirri lunedì apre il nuovo mercato di Is Bingias dopo settimane di chiusura, sarà il primo decorato di Cagliari. E alle 10 ci sarà anche il sindaco Massimo Zedda. Mesi fa era stato chiuso anche il supermercato Md di via Riva Villasanta, lasciando senza servizi tanti residenti.