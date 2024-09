Dramma a Torino, uccide la ex moglie ma il figlio di 13 anni lo fa arrestare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia come me accadono tante, troppe, questa volta a Torino. Un uomo di 48 anni ha accoltellato a morte la ex moglie di 34, e ha tentato la fuga. Nulla è stato possibile per salvare la giovane mamma, deceduta poco dopo all’ospedale San Giovanni Bosco della Croce Verde di Villastellone. A fermare l’omicida e a permettere ai carabinieri di rintracciarlo è stato il figlio 13enne della coppia, che lo inseguito in strada. nel frattempo, l’altra figlia ha allertato e chiesto aiuto ai vicini. Questo ha permesso che l’uomo non si allontanasse troppo e che i Carabinieri potessero trovarlo in breve tempo, che intanto erano stati avvertiti dai due ragazzini. Il 48enne è ora detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino mentre i figli della coppia sono in una comunità protetta.