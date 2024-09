Fine della paura, ritrovato in ospedale a Cagliari dopo 5 giorni il futuro chef nigeriano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato ritrovato dopo cinque giorni il 32enne nigeriano che era scomparso, venerdì scorso, da Monserrato. Jacob Abel, per tutti Bobby, studente ai corsi serali dell’ultimo anno dell’Alberghiero, era sparito nel nulla. Dopo qualche giorno di totale silenzio una sua amica e collega di corso, Romina Perra, si è preoccupata e ha lanciato un appello anche sul nostro giornale: “Aiutateci a ritrovarlo”. Il tam tam è stato efficace, il giovane è vivo ed è ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari: “Ha avuto un malore e, da quanto mi è stato riferito da un suo connazionale, dei problemi di natura neurologica. Lui è già andato a trovarlo e ha avuto la visita anche della sua tutrice che gli ha portato il cambio degli abiti”, racconta, felice, la Perra alla nostra redazione. La donna era pronta a sporgere denuncia di scomparsa in questura a Cagliari, ma la potenza del web e del nostro giornale online sono stati, ancora una volta in positivo, decisivi.

“Speriamo di rivederlo presto a corsi. Jacob è un ragazzo d’oro, lavora già come tuttofare in un ristorante di Ussana e sta continuando a studiare per diventare, questo l’auspicio, un bravo e grande cuoco”.