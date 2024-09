Litigano con un operaio al Serd di Cagliari e gli rubano lo smartphone, coppia di pregiudicati nei guai

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno deferito in stato di libertà per furto due soggetti già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di una donna di 55 anni, residente a Cagliari, e un uomo di 34 anni, anch’egli residente in città. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri operanti, i due avrebbero sottratto il telefono cellulare di un altro cittadino, un operaio residente ad Assemini, nel corso di una lite avvenuta per futili motivi presso il SERD di via Liguria. A seguito della denuncia immediata, i Carabinieri sono intervenuti rapidamente riuscendo a rintracciare i responsabili. Dopo una perquisizione personale, il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L’Autorità Giudiziaria competente è stata prontamente informata dell’accaduto, e sono in corso ulteriori accertamenti.