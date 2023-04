Dramma a Sarroch, muore al volante stroncato da un infarto: addio a Paolo Piero Serra

Ha avuto un infarto, un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Piero Paolo Serra, ottantaduenne di Pula, è morto a Sarroch in via del Porto, nella zona di Perd’e Sali, a Sarroch. Accanto a lui c’era la moglie, che ha subito chiamato i soccorsi dopo che, con la macchina, sono finiti in una cunetta. Per Serra, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sul luogo della tragedia sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche i pompieri e gli agenti della polizia Locale di Sarroch: le verifiche hanno consentito di ricondurre la causa del decesso al malore improvviso e non alle ferite legate all’incidente.