Esplosione a Iglesias in un appartamento al secondo piano di una palazzina di 6 piani in via Cremona. Il 118 di Cagliari ha fatto scattare il piano per le maxi emergenze e ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata, l’elicottero Areus e due ambulanze di base. Stando alle primissime verifiche, ci sarebbe un ferito.