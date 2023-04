Quartu, centauro sbatte contro un’auto che gli taglia la strada: muore a 56 anni Paolo Giufarelli

È Paolo Giufarelli, carabiniere in pensione di cinquantasei anni, la vittima del terribile schianto avvenuto al Margine Rosso a Quartu Sant’Elena. L’uomo, in sella a uno scooter T-Max, stava guidando verso Flumini in via Leonardo da Vinci quando, stando alla ricostruzione effettuata dalla Polstrada, si è scontato con una Volkswagen T-Roc guidata da un altro uomo che, all’improvviso, gli avrebbe tagliato la strada dal lato opposto della carreggiata. Giufarelli non ha fatto in tempo a frenare ed è finito contro la parte posteriore della macchina, cadendo violentemente sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per soccorrerlo, sul posto sono arrivate due ambulanze ma per il cinquantaseienne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Gli agenti della polizia Stradale hanno svolto tutte le verifiche e sentito l’automobilista ed eventuali testimoni, insieme agli agenti della polizia Locale di Quartu Sant’Elena.

Si tratta dell’ennesima croce in via Leonardo da Vinci.