Dramma a Sanluri, anziano colto da malore in casa esce in cerca di aiuto: inutili i soccorsi

Dramma a Sanluri. E’ stato colto improvvisamente da un grave malore mentre si trovava in casa. Ha tentato disperatamente di uscire in strada per chiedere aiuto, ma in quel momento non passava nessuno. Poi si è accasciato. Il tragico episodio accaduto la notte scorsa in via Andrea Doria, nel centro storico del paese, dove E.P., pensionato di 75 anni, ex imbianchino, è stato trovato attorno alla mezzanotte, ormai incosciente. Nonostante le difficoltà di deambulazione causate dal diabete di cui era affetto, ha cercato aiuto uscendo nella via. Ma in quel momento non c’era purtroppo nessuno.

L’allarme è stato dato immediatamente dai primi passanti che hanno notato un uomo riverso per terra. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Sanluri e Villamar con il 118 e la guardia medica.

Nonostante la velocità e l’impegno dei soccorritori con un prolungato massaggio cardio respiratorio e l’uso del defibrillatore da parte dei medici, non c’è stato nulla da fare. L’autorità giudiziaria di Cagliari ha autorizzato i carabinieri alla restituzione del corpo alla famiglia.