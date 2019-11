Sestu, rapina nei parcheggi della Corte del Sole: derubate due dipendenti

Rapina nei parcheggi della Corte del Sole, a Sestu. Due donne entrambe impiegate in un’attività di ristorazione del centro commerciale, si stavano recando presso la cassa continua, per versare l’incasso di alcune migliaia di euro, quando sono state avvicinate da due uomini col volto coperto. I malviventi, hanno intimato loro il silenzio, portando via la borsa con il denaro per poi dileguarsi per le vie limitrofe.

I Carabinieri di Sestu e della Norm di Quartu, dopo avere sentito diverse persone, stanno vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili.