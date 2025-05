Dramma a Pirri, trovato un uomo morto in casa, intervento delle forze dell’ordine in pieno centro città: ignote ancora le cause del decesso. Il fatto è avvenuto oggi verso le 14, dalle prime informazioni emerse la polizia coadiuvata dai vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso di un appartamento in una traversa di via Argiolas. All’interno era presente il corpo di un sessantenne privo di vita. Da giorni non rispondeva al telefono, oggi la triste scoperta. Sul posto anche i soccorritori del 118.