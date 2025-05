Il Venezia trionfa per 2 a 1 contro la Fiorentina e mette nei guai il Cagliari di Nicola.

Il Venezia torna a vincere e lo fa contro la Fiorentina spegnendo le speranze europee dei viola e mettendo pressione al Cagliari in vista della prossima sfida di campionato, prevista Domenica 18 Maggio alle 20,45 alla Unipol Domus.

I lagunari hanno fatto un balzo in avanti uscendo dalle zone rosse della classifica e agganciando il diciassettesimo posto a 29 punti. Le ultime tre della classe sono ora il Lecce, l’Empoli entrambe a 28 punti e il Monza già retrocesso.

Al Cagliari basterebbe una vittoria per ottenere la salvezza matematica, senza doversi preoccupare delle inseguitrici. Una vittoria però che in casa manca dal lontano 30 Marzo contro il Monza. l’Unipol Domus è passata da essere un fortino per la squadra rossoblù ad un grande interrogativo. Sono ben nove le sconfitte subite tra le mura di casa per gli uomini di Nicola in questo campionato.

Tutti gli occhi saranno puntati su Lecce-Torino, che si giocherà in contemporanea. In caso di perdita dei leccesi, al Cagliari basterebbe anche un punto o la sconfitta per la matematica. Una vittoria della squadra di Giampaolo e una sconfitta per il Cagliari rimanderebbero i discorsi salvezza all’ultima giornata, con i rossoblù impegnati contro il Napoli, in piena corsa per la vittoria del campionato contro l’Inter. Poi c’è da tenere sotto controllo l’Empoli che gioca a Monza, e che teoricamente ha ancora la possibilità di raggiungere o superare lo stesso Cagliari. Un intreccio di risultati che rende la partita un rebus: il pareggio alla banda di Nicola potrebbe non bastare.

La partita contro il Venezia rappresenta più di un semplice match di cartello, si tratta di una vera e propria rivincita. Fu infatti uno zero a zero al Penzo a condannare il Cagliari alla Serie B nel 2022.