Dramma a Cagliari: si sveglia e trova il fratello morto in casa

E’ rientrato a casa la sera dal lavoro, poi si è messo al letto. La mattina dopo al risveglio, attorno alle sei, ha trovato il fratello privo di vita. Non rispondeva più alle sue chiamate, così ha allertato subito il 118. All’arrivo sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell’uomo, di 58 anni.

Il dramma è avvenuto in un’abitazione in via Fadda, dove vivevano i due fratelli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale che ha accertato la morte per cause naturali e restituito la salma ai familiari.