San Sperate, non serve l’ok della Prefettura: via libera all’autovelox mobile, occhio alle multe in futuro. ieri infatti alla presenza di diversi Sindaci e amministratori, Carabinieri, Polizia stradale, ANAS e Provincia del sud Sardegna, si è tenuta in Prefettura un’importante riunione operativa sulle problematiche legate alla sicurezza viaria, in particolare delle Strade Statali e Provinciali che interessano i centri abitati, quindi nel nostro caso la SS130D e la SP4.

“Sono stati affrontati diversi temi e si è lavorato per trovare soluzioni compatibili con le normative vigenti per garantire la sicurezza dei nostri compaesani.

Per quanto riguarda San Sperate si è definitivamente chiarito che per l’autovelox mobile non occorre alcuna autorizzazione della Prefettura e nemmeno degli Enti gestori delle strade (ANAS e Provincia).

Questi ultimi devono semplicemente dare il loro nulla osta per il posizionamento di manufatti fissi come i box che possono contenere l’autovelox e i cartelli che ne indicano la presenza.

Tutti gli attori coinvolti hanno garantito la loro disponibilità per eventuali altre necessità che dovessero sorgere in pieno spirito collaborativo”, rende noto il Comune di San Sperate.