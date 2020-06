Dramma a Cagliari, 50 lavoratrici delle coop del Comune senza un euro da marzo: “Sono disperate”

La difficile situazione di circa 50 Cagliaritani, per un’ indotto di oltre 120 persone, che lavorano per le cooperative che erogano servizi per il Comune di Cagliari e si trovano in cassa integrazione da marzo e non hanno ancora visto un euro. La denuncia è di Luca Locci, del sindacato Sgb.

“Così affitti arretrati, bollette dell’acqua e della luce arretrati, piccole finanziarie da pagare. Stiamo parlando prevalentemente di donne over 50 con famiglie da mantenere, la situazione è veramente disperata”, dichiara Locci.

“Dopo oltre 120 giorni senza un euro finisce anche la speranza e subentra la disperazione. Il loro stipendio, per 20 ore settimanali, si aggirava sui 500 euro mensili di media e riuscivano a sbarcare il lunario, adesso non hanno più neanche quello.

Di cassa integrazione non se ne vede e non hanno diritto a sussidi, proprio perché in attesa della cassa integrazione. Naturalmente si sentono abbandonati dalle istituzioni che in questo momento che avrebbe dovuto dare del sostegno a queste persone sono letteralmente speriti.

I lavoratori chiedo, nelle more della normativa, di rientrare a lavoro e tramite l’organizzazione sindacale Sgb( Sindacato Generale di Base), chiederanno un incontro al Sindaco e all’Assessore competente per trovare una risoluzione al problema”.