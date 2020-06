“Portafoglio perso a Quartu, dentro c’è anche la carta d’identità: devo partire in Spagna, aiutatemi”

Un portafoglio “di marca Sergio Tacchini e di colore rosso, frontalmente, e con righe grigie ai lati”. Ad averlo smarrito è stata Elisabetta Dessì, 49enne di Selargius: “Oggi, verso le 15:30, sono uscita da un market di via Angioni a Quartu e mi sono diretta in un altro supermercato, vicino al cimitero. Mi sono accorta di aver perso il portafoglio durante il tragitto, non penso me l’abbiano rubato anche perchè ero presa tra mascherine e buste della spesa, in fila con gli altri clienti. Dentro c’erano, tra l’altro, i buoni pasto di mio marito, la mia carta d’identità e la patente, due foto dei miei figili e un foglio con il numero della banca, il codice Iban, oltre a circa sessanta euro”. La donna è disperata e lancia un appello su Casteddu Online: “Dei soldi poco mi importa, ma ho bisogno di riavere tutti i miei documenti”.

“A fine mese ho già un viaggio prenotato per la Spagna, sono già andata a sporgere denuncia dai carabinieri. Domani andrò al Comune di Selargius per capire che procedure devo fare per riavere tutti i documenti. Chiunque lo trovi mi chiami subito al +393402485896, sono disposta anche a offrire una ricompensa”.