Il ciclone che si trova sulla Francia scenderà verso sud, quello che si trova sulla Tunisia salirà verso nord: si incontreranno, con il loro carico di aria fredda e pioggia sabato, proprio sulla Sardegna, portando ancora una volta maltempo e freddo. Fine dell’anticipo di primavera, dunque, e addio almeno per il momento alle miti temperature di questi giorni.

L’intensa perturbazione sta per colpire l’Italia con un doppio “attacco ciclonico” che porterà piogge abbondanti e, in alcune regioni, anche neve a quote basse. Secondo gli esperti di Il Meteo.it, il primo ciclone si trova attualmente sulla Francia e sta trasportando aria fredda proveniente dalla Russia, mentre il secondo si trova sopra la Tunisia. Sabato, i due sistemi si avvicineranno, con il ciclone francese che si sposterà verso sud e quello tunisino che risalirà verso nord. Questo scenario segnerà la fine dell’anticiclone delle Azzorre, responsabile delle temperature primaverili, che erano superiori di circa 6-7°C alla norma per il periodo.

Il cambiamento meteo porterà a forti fenomeni atmosferici che inizieranno oggi e domani sulla Sardegna, per poi estendersi alla Sicilia e alle altre regioni italiane.