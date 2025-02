Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 8 febbraio Tutta l’isola sarà abbracciata da un’area di bassa pressione che determinerà tempo instabile con piogge in intensificazione. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sa r à molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 12 °C. I venti saranno debol i al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio e rasserenamenti in serata. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Sudest, al pomeriggio da Sud- Sudov est. A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge che cesseranno nel pomeriggio per poi riprendere in serata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 10 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un sabato di nuvole e pioggia, con temperature perlopiù in aumento, che toccheranno massime di 16°C. Con l’augurio di trascorrere un sereno fine settimana, ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online