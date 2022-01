Dopo il ko alle comunali a Quartu, Pandolfi sfida i “nemici immaginari” a Italia’s Go Talent

Dalle comunali di Quartu a Italia’s Got Talent. Francesco Pandolfi maestro di arti marziali e cintura nera di Kung Fu si è esibito nella celebre trasmissione di Sky in una dimostrazione di difesa personale, e sul palco ha mostrato come ci si può difendere da un’aggressione per strada.

Secondo il giudice Frank Matano, la performance di Pandolfi è stata tra le più originali che abbia mai visto nella trasmissione, meritando il suo Sì, pronunciamento condiviso anche dall’altro giudice Elio.

Mara Maionchi e Federica Pellegrini, però, non hanno apprezzato la prestazione interrompendo quindi i sogni di gloria di Pandolfi.

Il maestro di arti marziali quartese, celebre per un’esibizione delle proprie capacità in una trasmissione di Videolina e diventata virale sui social network, nel novembre scorso si era candidato come sindaco alle elezioni di Quartu con la lista “Quartu da salvare” racimolando solo 299 e raggiungendo l’1 %, quota che gli negò il seggio in consiglio comunale.