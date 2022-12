Dopo il Covid dilaga l’influenza, un milione di contagi nell’ultima settimana

Dilaga l’influenza, con quasi un milione di contagi nell’ultima settimana: per la precisione, secondo la rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ultima settimana sono stati 943mila gli italiani colpiti da sindromi simil-influenzali. Per due anni, grazie alla mascherina e al distanziamento sociale, l’influenza praticamente non si era mai vista.

In totale, dall’inizio della stagione, sono oltre 3,5 milioni le persone contagiate. L’incidenza degli ultimi 7 giorni, pari a 16 casi ogni mille abitanti, ha già superato il picco di tutte le stagioni precedenti, a partire dal 2009. I contagi continuano a colpire in maniera particolarmente elevata i bambini al di sotto dei 4 anni: in questa fascia di età si registrano 50,16 casi per mille; in pratica 1 bambino su 20 nella scorsa settimana è stato messo a letto dall’influenza. I pediatri hanno infatti lanciato un appello ai genitori per la vaccinazione dei bambini, ma i medici sollecitano la vaccinazione anche degli anziani e dei fragili.