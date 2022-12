Tragico schianto sulla Statale di Buddusò, automobilista morto sul colpo

Nuova tragedia sulle strade della Sardegna, in particolare sulla Statale 389 Dir/A che collega Buddusò alla 128 bis, la cosiddetta Centrale sarda. Stando alle primissime informazioni, per cause da accertare un’auto è finita fuori strada e il conducente è morto sul colpo. Sembra non siano coinvolti altri veicoli.

La vittima è Salvatore Vargiu, classe 1940, 82 anni, residente a Buddusò: stava percorrendo la strada verso Pattada a bordo del suo fuoristrada quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto, cosa che ha provocato il ribaltamento del mezzo.

Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni e deviato sulla vicina Provinciale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.