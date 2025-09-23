Teulada, acqua e detriti lungo la provinciale, è in corso un violento temporale sul territorio e la Direzione Generale della Protezione Civile avvisa: “Emesso avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali”. Massima attenzione per chi percorre le strade dei luoghi interessati dal maltempo, nel territorio di Teulada si registrano i primi disagi prontamente segnalati dagli automobilisti.

La Protezione civile ha emesso “a partire dalle ore 14:00 del 23 settembre 2025 e fino alle 23:59 del 23 settembre 2025, un avviso di allerta per Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta Iglesiente”.