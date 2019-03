Donna fatta a pezzi e bruciata, omicidio sconvolgente a Milano

Omicidio ieri sera a Milano. Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato poco dopo le 22 dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, in zona Bovisasca, nella zona Nord della metropoli lombarda. Il corpo era decapitato e, stando a informazioni ancora da confermare, mancano anche altre parti, forse gambe e braccia: potrebbe trattarsi di una donna, stando a una prima ricostruzione degli investigatori.

Qui il link completo di Quotidiano.net: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/cadavere-decapitato-1.4517785