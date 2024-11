Ragazzo di 21 anni ucciso da un colpo d’arma da fuoco, giallo sul movente

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Agguato nella notte a in contrada Monsoreto, nel territorio del comune di San Pietro di Caridà in provincia di Reggio Calabria. Un ragazzo di soli 21 anni, Stefano Cirillo, è stato trovato senza vita per strada, freddato da un colpo d’arma da fuoco alla testa. Stando alle prime informazioni fornite dai carabinieri, il giovane stava rientrando a casa quando è stato colto di sorpresa da alcuni colpi di pistola. Il movente dell’omicidio è, al momento, ancora un giallo. Le forze dell’ordine e la Procura di Palmi non escludono per ora alcuna ipotesi. Nei prossimi giorni sarà l’autopsia a fornire ulteriori elementi alle indagini per fare chiarezza sul delitto.