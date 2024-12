I fatti sono accaduti a Napoli, nei pressi di Piazza Garibaldi, così come riportato da Fanpage. Una donna di 43 anni di nazionalità georgiana è stata colpita da una piastra metallica caduta da un balcone. La donna è stata soccorsa e ricoverata in codice rosso all’ospedale partenopeo Cardarelli. Le 43enne si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni. La polizia locale si sta occupando su capire la dinamica degli eventi, soprattutto per verificare se l’oggetto che ha colpito la 43enne sia caduto accidentalmente oppure sia stato lanciato da qualcuno. Stando ad alcune testimonianze, sembra che sul balcone disse presente una persona, ma tutto è ancora da verificare.