Un appello chiaro tramite social quello di Andrea Ruggeri in merito a un grave incidente avvenuto due giorni fa all’entrata di Quartu. Un centauro di 40 anni è rimasto seriamente ferito nel sinistro e si trova attualmente ricoverato al Brotzu di Cagliari. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Ruggeri chiede aiuto attraverso i social per ricostruire la dinamica dell’incidente: “Si cercano testimoni per questo incidente avvenuto a Quartu, in via Segrè, lunedì. Facciamo sì che i social oltre che al divertimento servano anche per un uso civile e di aiuto al prossimo. Potete scrivermi in privato o rivolgervi direttamente ai vigili urbani di Quartu o ai carabinieri”.