Donna cagliaritana muore travolta dalla sua auto: la tragica fine di Efisia Murtas è avvenuta a Sorso oggi, in una domenica terribile a causa di una semplice fatalità. La donna infatti è scesa dall’auto per chiudere il cancello ma con ogni probabilità aveva dimenticato di mettere il freno a mano, ed è stata travolta e uccisa. La donna aveva 63 anni e i medici del 118 che sono accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.