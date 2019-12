Villasor, grande successo per la festa del carciofo: tutti pazzi per assaggiare le nuove ricette. Soddisfatto il sindaco di Villasor Massimo Pinna: “Per Villasor il carciofo, soprattutto quello spinoso rappresenta l’economia principale, oltre al reddito degli agricoltori, crea un’indotto per tutto il paese, soprattutto in termini occupazionali. L’obbiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio, facendo conoscere la storia e le tradizioni locali, con le diverse mostre e le case campidanesi, tutte visitabili con diversi punti ristoro per degustare le ricette a base di carciofo Sorrese. Con la promozione del carciofo, vogliamo creare un connubio tra Agricoltura, Cultura e Turismo”.