La segnalazione arriva da un cittadino che mette in evidenza l’anomalia. Il tratto è quello all’ingresso del paese, un ponte che presenta una difformità che ha catturato l’attenzione di chi ieri lo ha attraversato in bicicletta. Normale è la congiunzione della struttura, meno probabile, invece, la possibilità che attraverso la spaccatura possano passare oggetti per finire lungo la statale.

La segnalazione è stata resa pubblica al fine di evidenziare la problematica che verrà segnalata alle istituzioni di competenza.