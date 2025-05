Tragedie che straziano il cuore, notizie che non vorresti mai sentire.

Le comunità di Domusnovas e Musei colpite da un lutto impensabile e inaccettabile.

Non possiamo fare niente per ciò che è accaduto, ma possiamo fare qualcosa per aiutare Gianluca a tornare a casa”: e così è stato.

Solo ieri sera le parole della sindaca Isangela Mascia avevano annunciato la volontà di stringersi alla famiglia per lo chef che lavorava oltre mare. Un incidente in moto e la sua vita è volata via. In un attimo: aveva 36 anni Gianluca Murru, il ragazzo conosciuto in paese, che aveva tanti amici che oggi lo piangono, più che mai. Ieri è stata aperta una raccolta fondi che in poche ore ha raggiunto la cifra necessaria per tutte le pratiche necessarie affinché la salma possa tornare a casa. Queste le parole dei suoi amici: “Con immenso dolore annunciamo la precoce e improvvisa scomparsa del nostro caro Gianluca, avvenuta in Francia a causa di un incidente stradale.

Il dolore è immenso, ma ora il nostro più grande desiderio è poterlo riportare a casa, in Sardegna, per dargli l’ultimo saluto circondato dall’amore della sua famiglia, gli amici e della sua amata terra.

Purtroppo le spese per il rimpatrio, il funerale e tutti i costi connessi sono molto elevati, e in questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto di chi ha voluto bene a Gianlu o semplicemente sente di volerci dare una mano.

Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà un gesto di grande valore per noi.

Aiutateci a riportare Gianlu a casa.

Grazie di cuore per la solidarietà”.