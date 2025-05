Grazie alla sinergia tra i medici, gli infermieri dell’ospedale oncologico Businco di Cagliari che in maniera del tutto volontaria hanno collaborato con il “Gruppo Abbracciamo un Sogno” per la realizzazione di questi esami, la campagna di sensibilizzazione ha ottenuto un più che discreto successo.

Un male che affligge e che pone la vita in serio pericolo, come in tutti casi il detto “prevenire è meglio che curare” ha validità e contro il cancro, forse, ancor di più.

Grazie al supporto del personale sanitario è stata realizzata la giornata che ha permesso di fare esami mirati e gratuiti: “Questa importante iniziativa è stata possibile grazie anche alla preziosa collaborazione delle signore Diana Marci, Miriam Soru ed Annamaria Puliga” ha espresso il Comune. Pochi giorni fa anche la testimonianza di una donna di Sestu, Tamara, che ha deciso di raccontare il suo percorso per far capire l’importanza della prevenzione, di effettuare tutte quelle pratiche necessarie che possono salvare la vita. Si gioca in anticipo, insomma, prendere contropiede il male per annientarlo prima che sia troppo tardi.