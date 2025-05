“Per fortuna non è caduta e non si è fatta male ma mi chiedo dobbiamo avere paura pure alle 13 del pomeriggio?”. Ieri la ragazzina era di rientro da scuola quando, mentre era intenta ad attraversare le strisce pedonali, due individui le hanno strappato la felpa di marca. Era legata in vita, come si usa, come si fa quando c’è caldo. Un’azione fulminea che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se la giovanissima fosse caduta a terra.

Era appena scesa dal bus, in una delle piazze principali della città, supersorvegliata anche dal sistema di videosorveglianza. Nonostante ciò i delinquenti hanno agito indisturbati, segnale preoccupante per i residenti che avvertono come i malintenzionati non indietreggiano nemmeno innanzi alla possibilità di essere ripresi e identificati dalle forze preposte.