Domusnovas, decine di chili di cibo donati dalla Caritas buttati in campagna: “Il livello più basso di rispetto per chi dona e per chi distribuisce il cibo, e per chi ne ha realmente bisogno e non chiede, è stato raggiunto”. Pasta, pelati e scatole di legumi gettati via come se fossero rifiuti. Cibo donato dai volontari a una o più persone bisognose che, invece di consumarlo, lo hanno abbandonato in campagna, in mezzo all’erba, senza rispetto verso chi si prodiga a distrubuire i pacchi alimentari e nei confronti di chi sogna un piatto di pasta al sugo o legumi da consumare in un buon minestrone o a insalata.

È stata la sindaca Isangela Mascia a denunciare l’accaduto: “Mi scuso con i donatori e con la Caritas parrocchiale.

Non so se sono più arrabbiata o più amareggiata, perché pensare che esistano persone così “piccole” è veramente triste. Sono dispiaciuta per loro e per la loro pochezza”.