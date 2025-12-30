È ricoverata in gravissime condizioni la 34enne Angelika Hutter, responsabile di aver travolto e ucciso un bimbo di due anni con la sua nonna e il suo papà due anni fa a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

La 34enne tedesca stava seguendo un percorso psicologico nella struttura riabilitativa di Ronco all’Adige dopo la condanna a 4 anni e 8 mesi.

Come riporta il Corriere del Veneto la giovane sarebbe stata investita due giorni fa da un 77enne mentre si allontanava dalla comunità sulla Provinciale 19.

La donna, dopo il terribile incidente probabilmente dovuto ad una manovra azzardata, era stata considerata affetta da seminfermità mentale, e per questo c’era stato il patteggiamento e una riduzione di pena.