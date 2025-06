I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto della pattuglia della locale Stazione CC di Domusnovas, hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato e per ricettazione un 36enne originario di Catania, domiciliato a Iglesias, e una 27enne originaria di Iglesias, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

L’intervento è stato effettuato dopo che i militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, sono stati fermati da un passante che segnalava due persone intente a manomettere un veicolo in sosta. Giunti rapidamente sul posto, in via Mascagna, i Carabinieri hanno accertato che i due indagati stavano tentando di impossessarsi di una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata e risultata di proprietà di un 67enne residente nella stessa via, che presentava evidenti segni di effrazione.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due si erano già dati alla fuga, abbandonando nelle vicinanze la Lancia Y bianca a bordo della quale erano arrivati, risultata oggetto di furto, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo circa 400 metri. Nel corso della perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati un cacciavite e una centralina per la codifica elettronica di autovetture.

I veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I due arrestati saranno giudicati con rito direttissimo.