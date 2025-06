I colleghi del militare di San Gavino morto tra le braccia del figlio aprono una raccolta fondi per sostenere la famiglia: “Desideriamo far sentire la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore per la perdita del nostro caro Fratello”. Marito, papà di due bambini, faceva parte della Rvst Cavalleggeri di Treviso. Era in escursione con il suo bimbo di 10 anni quando un malore fatale lo ha colpito pochi giorni fa all’improvviso: il piccolo ha chiamato i soccorsi e praticato al papà il massaggio cardiaco. Purtroppo per l’uomo di 49 anni niente è stato possibile fare. I colleghi, affranti dal dolore, hanno aperto una raccolta fondi: “Abbiamo perso un Collega, un Fratello, un Amico. Desideriamo offrire il nostro contributo per supportare la famiglia e far sentire la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”. La solidarietà di tanti non si è fatta attendere: un modo per sostenere la compagna di vita e i piccoli che hanno perso il loro papà.