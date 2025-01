La situazione idrica nel Sud Sardegna non smette di preoccupare e creare indignazione in tutti i residenti. Questa volta le segnalazioni arrivano direttamente a Casteddu Online da parte di una lettrice di Domus de Maria. La ragazza fa notare come da 20 giorni la situazione in Viale Chia, di fronte al Bar Mongittu, sia ormai insostenibile, con grossissime perdite che vanno avanti da settimane. In un post Facebook un’altra residente della zona allega ad uno scatto l’ironica e amara didascalia: “Da 20 giorni siamo così…Ringraziamo tantissimo Abbanoa”. La nostra lettrice spera che la società possa finalmente intervenire sulla vicenda che ormai, in diverse zone, crea continui problemi e disservizi, oltre ad enormi sprechi idrici.