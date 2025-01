Cagliari, incognita di Zedda sulla riapertura del secondo tratto della via Roma: Giuseppe Farris: “Nessuna distinzione significativa tra il primo e il secondo tratto in cui non è stato rinvenuto alcunché”

Cagliari, tra circa una settimana, la via Roma, potrà essere nuovamente restituita ai suoi cittadini. Dopo le dichiarazioni di Massimo Zedda, in cui fa sapere che non si conoscono i tempi del cantiere del secondo tratto poiché nella zona della Rinascente, sul sottosuolo, ci sarebbero dei reperti archeologici importanti, motivo di potenziale rischio relativo a blocchi o eventuali modifiche al progetto, seguono in contro battuta quelle di Giuseppe Farris del movimento civico dell’opposizione: “Non c’è nessuna distinzione significativa tra il primo tratto della via Roma in cui non è stato rinvenuto alcunché e il secondo tratto”, afferma Farris. “Per altro in via Roma i sottoservizi sono stati realizzati circa 25 anni fa e i lavori erano proceduti speditamente”. Farris prosegue: “La sensazione è che il sindaco, consapevole che questo nuovo cantiere verrà intestato interamente alla sua amministrazione, sta mettendo le mani in avanti”. “Da Truzzu a Zedda del resto, in tema di gestione dei cantieri, e dei conseguenti disagi non è cambiato alcunché”, conclude.